Африка не готова до вакцинації населення від COVID-19, - ВООЗ

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо Африки Мачідісо Моєті заявила, що африканські країни тільки на третину підготовлені до кампанії щодо вакцинації від коронавірусу. Вона призвала країни Африки прискорити підготовку.

Про це повідомляє France24.

"Спостерігаються корінні проблеми з логістикою і фінансуванням, у зв'язку з чим необхідна міжнародна солідарність", - сказала Моєті.

Водночас в 40 країнах регіону основним предметом для занепокоєння є брак адекватного фінансування, коштів відстеження ситуації та можливостей доставляти вакцини в усі місцеві спільноти.

Крім того, у ВООЗ навели приклад вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яка показала в ході випробувань 95% ефективності. Препарат повинен зберігатися при мінус 70 градусах за Цельсієм, але такі умови зберігання недоступні для більшості лікарень в Африці.

Нагадаємо, раніше "Велика двадцятка" (G20) домовилася докласти зусиль для того, щоб майбутня вакцина від коронавірусу була справедливо розподілена між всіма людьми.

Крім того, у ВООЗ розраховують випробувати ефективність вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca на початку наступного року. Попередні результати досліджень обнадіюють.