В Афінах застрелили грузинського "злодія в законі"

Коли виходець з Грузії в районі Мосхато повертався додому з сім'єю, стався напад. За словами очевидців, було зроблено щонайменше чотири-п'ять пострілів.

У підсумку біля під'їзду багатоквартирна поліція знайшла три гільзи.

За версією телеканалу, вбивство, ймовірно, пов'язане зі зведенням рахунків між тбіліською і кутаїською мафією.

Шотіко раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку і був замішаний в торгівлі наркотиками.

Сусіди розповіли журналістам, що знали сім'ю Тевдорадзе, зустрічалися з ними в церкві щонеділі. Шотіко вони описують як "темну і замкнуту особистість". Сім'я проживала в цьому районі протягом останніх чотирьох років.

Відомо, що нападник був одягнений у все чорне. Поки його не вдалося затримати.