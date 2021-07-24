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В Афінах поліція розігнала противників обов'язкової СOVID-вакцинації після провокацій

Автор: Артур Родивилов

Грецька поліція розігнала в суботу ввечері масовий мітинг противників обов'язкової вакцинації проти коронавірусу, які зібралися на центральній площі Синтагма. На мітинг прийшли близько 4 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

На мітингу почали кидати в бік спецназу пляшки із запальною сумішшю, які з тріском стали вибухати, піднімаючи хмари полум'я і диму.

Поліцейські тут же відповіли сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Також на демонстрантів став рухатися водометний автомобіль "Авра", поливаючи їх потужними струменями води.

Напередодні влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників низки сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не можуть відвідувати розважальні заклади.

Недавні опитування показали, що більшість греків отримають шанс протистояти COVID-19, який забрав життя 12 890 чоловік в країні близько 45% населення з 11 мільйонів повністю вакциновані.

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