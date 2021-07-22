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В Афінах поліція розігнала анархістів і противників COVID-вакцинації

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Афіни, Четвер 22 липня 2021 03:34
В Афінах поліція розігнала анархістів і противників COVID-вакцинації Фото: анархісти побилися з противниками вакцинації в Афінах (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Грецька поліція розігнала в середу ввечері мітинги анархістів і противників вакцинації проти коронавірусу, які зібралися на центральній площі Сінтагма. Всього на мітинг проти вакцин прийшли, за відомостями поліції, приблизно 3,5 тис.осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Star.

За його даними, анархісти, які мітингували проти влади, почали бійку з противниками примусової вакцинації, що прийшли на інший мітинг. В результаті бійки одна людина отримала поранення.

Правоохоронці зажадали від них звільнити проспект Амалії, що примикає до Сінтагми, бо вони заважали руху транспорту, у відповідь деякі з демонстрантів стали кидати в спецназ пляшки та інші предмети. Поліцейські застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

В одному випадку був задіяний і водометний автомобіль "Авра". Мітингувальникам довелося покинути площу. Затримано більше ніж п'ять осіб.

Мітинг і марш проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу пройшов у середу також у Північній грецькій столиці - місті Салоніках. На нього збиралися за призовом у соціальних мережах.

Напередодні влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників низки сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.

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