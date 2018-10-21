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В Афінах невідомі напали на посольство Канади

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 14:41
Ілюстративне фото (facebook.com/hellenicpolice)
Ілюстративне фото (facebook.com/hellenicpolice)

Нападники облили фарбою фасад і намагалися розбити вікна

Вранці 21 жовтня в Афінах (Греція) група невідомих напала на посольство Канади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.

Повідомляється, що близько 06:00 до 10 невідомих спробували розбити кувалдами скло на вході в посольство. Вони також кидали червону і чорну фарбу на фасад. За даними охорони дипломатичної установи, обличчя нападників були замасковані.

Записи з камер спостереження показали, що нападники прибули на мотоциклах. В районі атаки одного чоловіка затримали, але згодом відпустили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилить роботу посольства в Афінах для повернення моряків з Греції. Зазначимо, на сьогодні у в'язницях цієї країни знаходяться 160 українців за перевезення нелегальних мігрантів.

"Максимальний термін покарання, який отримали засуджені українці - 25 років", - повідомили в МЗС України і додали, що в деяких випадках при певних обставинах перевезення мігрантів кваліфікується грецьким законодавством як тяжкий злочин.

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