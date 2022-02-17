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"Афганський синдром". У Міноборони пояснили, чому деякі посольства переїхали до Львова

Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі країни, на тлі загрози нового вторгнення РФ, перевозять свої дипломатичні представництва з Києва до Львова. На його думку, це результат дії "афганського синдрому".

Про це глава Міноборони розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"...США і країни НАТО в цілому пережили шок після виведення військ з Афганістану, я це називаю "афганський синдром". Трагічні кадри з Кабула, з аеропорту, облетіли весь світ, і в цьому заціпенінні і цій паніці, українські військові діяли спокійно і допомагали евакуювати, в тому числі, громадян інших країн", - пояснив Резніков.

Він зазначив, що через події в Афганістані низка зовнішньополітичних відомств змінила свої протоколи "на більш жорсткі".

"Я думаю, цей "афганський синдром" діє. Через нього ряд зовнішньополітичних відомств були змушені переписати свої протоколи, зробити їх більш жорсткими, і сьогодні ми спостерігаємо, як посольства США і ряду інших країн переїхали до Львова, правда уточнюють, що тимчасово, скоротили свої дипломатичні контингенти", - зауважив міністр.

Детальніше про загрозу вторгнення РФ, реакцію Заходу, нову зброю, визнання "ЛДНР", скасування строкової служби та українські "Байрактарів" - читайте в інтерв'ю глави Міноборони для РБК-Україна.

Нагадаємо, нещодавно Британія перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова.

Додамо, також США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може перенести посольство з Києва до Львова у разі вторгнення РФ.

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