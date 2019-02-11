В Афганістані заявили про загибель 21 цивільного внаслідок авіаударів

Ілюстративне фото: авіаудар (rfsmediaoffice.com)

Афганський сенатор стверджує, що мирні жителі, в тому числі жінки і діти, стали єдиними жертвами авиаударо

На півдні Афганістану в результаті авіаудару в провінції Гільменд загинула щонайменше 21 мирний житель. Про це заявив сенатор Мохаммад Хашим Алкозай, передає РБК - Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Чиновник уточнив, що два авіаудару відбулися двома днями раніше в районі Санджин, де відбувається протистояння між підтримуваними НАТО військами Афганістану і бойовиками угрупування "Талібан".

"Невинні люди, включаючи жінок і дітей, стали єдиними жертвами авіаударів", - стверджує Алкозай.

Зазначимо, раніше афганські військові повідомили, що в ході операції в провінції Гільменд 9 лютого було ліквідовано щонайменше 31 бойовик руху "Талібан".

Нагадаємо, в Афганістані за останню добу під час проведення операції коаліційні сили і афганська армія в різних районах країни знищили щонайменше 30 бойовиків угруповання ИГИЛ і "Талібан". Зокрема 7 бойовиків було знищено в провінції Гільменд і провінції Балх.