В Афганістані застрелили парламентського радника

У столиці Афганістану Кабулі у суботу, 11 травня, застрелили радника комісії з культури афганського парламенту, колишню тележурналістку Міну Мангал. Про це повідомив прес-секретар поліції Басыр Муджахед, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією агентства, двоє невідомих чоловіків на мотоциклі стріляли у колишнього репортера телеканалу Ariana News неподалік від її будинку в східній частині Кабула.

У момент нападу вона йшла на роботу в парламент.

Мотиви злочину поки невідомі, поліція веде розслідування.

Як зазначає видання, за даними ООН, в 2018 році в Афганістані було вбито 3804 мирних жителів, зокрема понад 900 дітей, що є найбільшим річним показником жертв серед цивільного населення за останні роки.

Нагадаємо, 11 травня в афганській провінції Газні в результаті розриву міни, закладеної на узбіччі дороги бойовиками терористичного угрупування "Талібан", загинуло семеро дітей віком від 7 до 9 років, ще 2 дитини отримали поранення.