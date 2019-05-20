В Афганістані засідання нового парламенту закінчилося бійкою за посаду спікера

Одне з перших засідань першої сесії нового скликання нижньої палати парламенту Афганістану закінчилося бійкою між депутатами через посаду спікера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Супротивники депутата-підприємця Міра Рахмана Рахмані не давали йому зайняти крісло спікера, його прихильники наполягали, що ця посада належить йому.

Депутати, незгодні зі способом проголошення Рахмані спікером, до якого вдалися його прихильники, вимагають нових виборів на цю посаду.

Попереднього дня, 19 травня, Мір Рахман Рахмані, батько відомого в Кабулі підприємця Аджмана Рахмані, який продає бронежилети всій політичній еліті столиці Афганістану, під час виборів спікера отримав 123 голоси, його суперник - 55. Але в нижній палаті, в якій 247 місць, проста більшість, мінімально необхідна для обрання, становить 124 голоси. Прихильники Рахмані, попри це, заявили, що раз він набрав більше голосів від суперника, то брак одного голосу не має значення, і проголосили його головою нижньої палати.

Нині в Афганістані відбувається перша сесія складу нижньої палати парламенту, що була обрана на суперечливих виборах іще 20 жовтня 2018 року. Технічні й організаційні проблеми відклали оголошення офіційних результатів виборів на тривалий час - їх урешті затвердили лише раніше цього місяця.

Раніше повідомлялося, що у столиці Афганістану Кабулі у суботу, 11 травня, застрелили радника комісії з культури афганського парламенту, колишню тележурналістку Міну Мангал.