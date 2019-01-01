В Афганістані таліби вбили понад 20 поліцейських

Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Урядові війська для відбиття атаки використовували ариллерію

На півночі Афганістану терористи організації "Талібан" вчинили одночасно три напади на позиції правоохоронців, що призвело до загибелі 21 поліцейського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Офіційні особи Афганістану розповіли, що бої тривали кілька годин. Напад було зосереджено в районі нафтових свердловин і транспортних засобів близько провінції Сар-Пол. Такими діями "Талібан" намагається продемонструвати свою владу і підірвати контроль уряду у мирних переговорах.

Прес-секретар губернатора провінції Забіхулла Амані заявив, що бойовики використовували для нападу вогнепальну зброю і гранатомети.

"Райони залишається під контролем уряду, хоч і знаходяться під обстрілом талібів", - підкреслив Амані.

Також він розповів, що урядовим силам довелося використовувати артилерійські установки для відбиття атаки незважаючи на те, що в тих районах знаходилося мирне населення. Він додав, що жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, в Афганістані в результаті удару безпілотника загинув спікер ІГ. Згідно з офіційною заявою, Султан Азіз Азам було ліквідовано 26 грудня в "притулок "Ісламської держави" в районі Пачирагам провінції Нангаргар на сході країни, коли, "діючи на підставі даних розвідки, літаки, які не уточнюємо, вдарили" по ньому.