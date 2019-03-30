В Афганістані таліби вчинили напад на віце-президента

В Афганістані в суботу, 30 березня, скоєно напад на віце-президента Абдулу Рашида Дустума, в результаті якого загинув один з його охоронців, ще 2 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник партії Башир Ахмад Тайендж розповів, що бойовики влаштували засідку на колону віце-президента на шляху з Мазарі-Шаріфа в провінцію Джавзян. Також він додав, що Дустум знав про підготовлену на нього атаку, але все одно прийняв рішення зробити поїздку.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Талібан", яка 8 місяців тому вже робила спробу нападу на віце-президента за допомогою смертника в аеропорту Кабула. Представник талібів Забихулла Муджахід заявив, що було вбито четверо охоронців Дустума, а шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані при атаці бойовиків загинуло 10 військовослужбовців. Губернатор провінції Омар Звак розповів, що сили безпеки Афганістану завдали відповідні авіаудари по бойовиках "Талібану", які також зазнали втрат.