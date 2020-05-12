В Афганістані в результаті терактів загинули кілька десятків людей

Сьогодні в Афганістані відбулося два терористичних напади - на лікарню в Кабулі та похоронну церемонію в провінції Нангархар, загинули близько 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Сьогодні зранку невідомі увірвалися в пологове відділення лікарні в столиці Афганістану - Кабулі. Нападників було кілька. За даними Міністерства внутрішніх справ, щонайменше троє бойовиків у поліцейській формі увійшли в лікарню, після чого кинули кілька гранат і почали стріляти. Поліція відзвітувала про ліквідацію трьох нападників. В результаті теракту загинули 14 людей, ще стільки ж отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Другий теракт стався в провінції Нангархар на сході Афганістану. Бомба вибухнула на похоронах голови поліції одного з районів. Представник уряду провінції Аттаулла Хог’яні сказав, що наразі не відомо, чи був це вибух від закладеної бомби чи ж пристрій привів у дію терорист-смертник. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 людей, ще 56 отримали поранення.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за теракти.

Нагадаємо, на початку березня у Кабулі відбулася стрілянина під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, в якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла. Тоді жертвами нападу бойовиків "Ісламського держави" стали як мінімум 32 людини.

Через місяць в Афганістані затримали голову місцевого відділення "ІДІЛ" Аслама Фарукі. Місцеві спецслужби заявили, що Фарукі є відповідальним за напад на храм сикхів у Кабулі.

ІДІЛ активний в Афганістані з 2015 року. З того часу джихадисти влаштували низку терактів у країні. Останнім часом боротьбу з ним вели одночасно військові Афганістану, США і бойовики радикального ісламського руху "Талібан".