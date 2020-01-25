В Афганістані напали на гелікоптер з українським екіпажем

У Молдові повідомили, що в Афганістані напали на їх вертоліт, в екіпажі якого були громадяни України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Як повідомив Орган цивільної авіації Молдови, вертоліт Мі-8 зазнав нападу в провінції Гільменд на півдні Афганістану. Командир екіпажу і бортінженер родом з України отримали легкі поранення, другий пілот з Молдови не постраждав.

Повідомляється, що вертоліт здійснював гуманітарну місію і перевозив продукти харчування, на його борту були лише згадані три члени екіпажу. Зокрема, у вертоліт вистрілили з ручного реактивного гранатомета, коли він стояв на землі. Членів екіпажу підібрав інший вертоліт, на борту якого були громадяни Молдови. Поранених доставили в госпіталь для надання допомоги і після відпустили, їх життю ніщо не загрожує.

Прес-секретар Органу цивільної авіації Молдови Ірина Бодоліке розповіла іншу версію інциденту. За її словами, вертоліт, що належить одній з молдавських авіакомпаній, що перевозив військових Афганської національної армії, був збитий бойовиками руху "Талібан" і зумів аварійно приземлитися, внаслідок чого, за попередніми даними, були поранені двоє український членів екіпажу і четверо афганських військових. При цьому вона додала, що збитий вертоліт не було громадян Молдови.

Нагадаємо, біля берегів Камеруну озброєні пірати атакували нафтовий танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких один українець, п'ять греків і два філіппінця.