В Афганістані бойовики "Талібану" напали на провінцію Фарах

Бойовики терористичного руху "Талібан" напали на провінцію Фарах, що на сході Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомив представник місцевої влади Гулам Фарук Барикзей, таліби з чотирьох напрямків розпочали наступ на адміністративний центр провінції Фарах. Декілька районів провінції вже перейшли під контроль "Талібану".

Зазначається, що зараз тривають бої між талібами та силами безпеки. Втрати несуть обидві сторони.

Крім того, в "Талібані" вже заявили, що захопили більшу частину провінції.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, в дипломатичному районі Кабулу, в якому знаходиться посольство США, стався потужний вибух. В результаті вибуху загинули 10 людей та ще понад 40 постраждали. Відповідальність за терористичний акт взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Також РБК-Україна писало, що в результаті теракту в Кабулі загинули двоє військовослужбовців зі складу місії НАТО. В альянсі розповіли, що жертвами вибуху стали американський та румунський військові.

Додамо, що 2 вересня в столиці Афганістану сталися два потужні вибухипоблизу комплексу, який використовується співробітниками міжнародних організацій. В результаті серії вибухів загинули 16 осіб, ще 119 постраждали.