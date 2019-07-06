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В Афганістані бойовики напали на прикордонний пункт, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    06.07.2019 - 22:25
В Афганістані бойовики напали на прикордонний пункт, є загиблі
Фото: бойовики "Талібан" (Paula Bronstein/Getty Images)

В результаті нападу загинуло щонайменше 8 осіб

На півдні Афганістану в провінції Пактіка бойовики "Талібан" вчинили напад на прикордонний пункт, що призвело до загибелі щонайменше 8 силовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajhwok.

Начальник поліції генерал Емаль Ніазай розповів, що бойовики провели штурм контрольно-пропунскного пункту в повіті Вазихва.

"Вісім співробітників прикордонної поліції були вбиті", - заявив Ніазай.

Також член провінційної ради Абдул Гані Пактін розповів, що в результаті нападу ще 2 співробітники сил безпеки отримали поранення, а ще четверо пропали без вісті.

Гані Пактін також розповів, що із-за того, що бойовики замінували дороги, підкріплення не змогло прибути вчасно.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що число жертв вибуху в дипломатичному районі афганської столиці Кабул зросла до 40 осіб. Серед сил безпеки число загиблих досягає 6, ще 20 постраждали, а серед цивільних - йдеться про 34 загиблих і не менше 63 постраждалих, також представник Міносвіти Афганістану Нурія Натиснутий заявила, що в результаті вибуху постраждав мінімум 51 учень.

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Новини України ТалібанАфганистан
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