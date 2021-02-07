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Афганістан отримав вакцину AstraZeneca з Індії. Її чекає і Україна

Автор: Роман Тверденко

В Афганістан доставили першу партію вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Її привезли з Індії.

Про це повідомляє Reuters.

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В країну доставили 500 тисяч доз вакцини. Але поки що її не будуть застосовувати, оскільки не отримано дозвіл для екстреного використання від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Очікується, що його видадуть на наступному тижні, а поки що препарат буде зберігатися в столиці Кабулі.

Першими будуть щеплені медики, співробітники служби безпеки, вчителі та чиновники.

Для вакцинації уряд вже навчив тисячу чоловік із трьох тисяч необхідних для проведення процесу в країні.

Очікується, що найближчим часом в країну прибуде ще 200 тисяч доз вакцини з Китаю. В рамках механізму COVAX Афганістан очікує виділення вакцини для щеплень 20% 38-мільйонного населення.

Нагадаємо, в п'ятницю український уряд заявив про домовленость щодо поставок в Україну 12 мільйонів доз вакцин двох розробників - AstraZeneca і Novavax. Її будуть доставляти з Індії. Контракт підписаний з Serum Institute, який сьогодні поставив вакцину в Афганістан.

У лютому Україна очікує мільйон доз в рамках цього контракту.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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