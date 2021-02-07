Афганістан отримав вакцину AstraZeneca з Індії. Її чекає і Україна

В країну доставили 500 тисяч доз вакцини. Але поки що її не будуть застосовувати, оскільки не отримано дозвіл для екстреного використання від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Очікується, що його видадуть на наступному тижні, а поки що препарат буде зберігатися в столиці Кабулі.

Першими будуть щеплені медики, співробітники служби безпеки, вчителі та чиновники.

Для вакцинації уряд вже навчив тисячу чоловік із трьох тисяч необхідних для проведення процесу в країні.

Очікується, що найближчим часом в країну прибуде ще 200 тисяч доз вакцини з Китаю. В рамках механізму COVAX Афганістан очікує виділення вакцини для щеплень 20% 38-мільйонного населення.