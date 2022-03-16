Всі АЕС працюють стабільно. Радіаційний та екологічний фон в межах норми , - Енергоатом

"Станом на 09:00 16 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання реакторних відділень енергоблоків знаходяться під наглядом та контролем.

Наразі складна ситуація на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти. На території станції розміщаються щонайменше 50 одиниць військової техніки. Окупанти підривають біля АЕС снаряди та міни.

"Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників", - зазначає Енергоатом.

Працівники Запорізької АЕС перебувають під сильним психологічним тиском. Співробітники не можуть в таких умовах забезпечити якісну роботу АЕС. В місті Енергодар, де знаходиться станція, продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.