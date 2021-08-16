В аеропорту Кабула відкрили вогонь по військових США. Двох нападників застрелили

В аеропорту Кабула двоє озброєних людей відкрили вогонь по американських військовослужбовцях. Двох нападників застрелили військові США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Представник оборонного відомства Сполучених Штатів заявив, що чоловіки були озброєні, проте він не може підтвердити або вони є членами "Талібану".
Крім того, один американський військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в результаті іншого інциденту в аеропорту, проте за словами чиновника, обставини не підтверджені.