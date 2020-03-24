В аеропорту "Бориспіль" зафіксували ще один випадок коронавірусу

В аеропорту "Бориспіль" громадянка України, у якої виявили коронавірус, попри вимоги лікарів, хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як зазначається, все ж таки жінку направили в лікарню.

"Особа, у якої експрес-тест виявився позитивним, прилетіла в аеропорт "Бориспіль" евакуаційним рейсом з однієї з країн ЄС. Ця пасажирка, громадянка України, попри вимоги лікарів хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища. Після роз’яснювальної роботи щодо необхідності подальшого медичного обстеження її направили в одну з лікарень столиці", - йдеться у повідомленні.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я більше 10,7 тисячі осіб.

Нагадаємо, вчора в пункті пропуску "Бориспіль" виявили коронавірус у чоловіка.

Також МОЗ підтвердив ще 11 випадків зараження коронавірусом в Україні. В Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби.