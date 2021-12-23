В аеропорту "Бориспіль" виявили 30 підроблених COVID-сертифікатів

У період з 19 по 22 грудня на території аеропорту 30 осіб надали сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Поліція перевірятиме кожен факт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Правоохоронці після виявлення підроблених COVID-документів відкрили кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку та використання підроблених документів.

Фігурантам може загрожувати покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

По кожному з фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.