RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В аеропорту "Бориспіль" виявили 30 підроблених COVID-сертифікатів

Автор: Іванна Шовкун

У період з 19 по 22 грудня на території аеропорту 30 осіб надали сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Поліція перевірятиме кожен факт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Правоохоронці після виявлення підроблених COVID-документів відкрили кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку та використання підроблених документів.

Фігурантам може загрожувати покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

По кожному з фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, з початку року СБУ викрила понад 100 угруповань з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативний результат ПЛР-тестів. Понад 40 організаторів злочинних схем повідомлено про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації