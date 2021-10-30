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В аеропорту "Бориспіль" ще у 10 пасажирів виявили підроблені COVID-сертифікати

Автор: Марія Кучерявець

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки у 10 людей. Фейкові документи знайшли у іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

"29 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.

"За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, 28 жовтня, в аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб виявили сертифікати вакцинації з ознаками підробки.

Крім того, 25 жовтня в аеропорту підроблені сертифікати про вакцинацію виявили у восьми осіб.

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Бориспольсертифікат вакцинації