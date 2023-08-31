Аэродром Курска атаковали картонные дроны СБУ. Появилось видео тестирования разработки

По информации источников, картонные дроны невидимы для вражеских радаров. Как показало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают достаточно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет.

Именно с помощью этих картонных дронов военные контрразведчики СБУ в ночь на 27 августа атаковали аэродром в российском Курске. Тогда они повредили четыре самолета СУ-30 и один МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

"Благодаря нестандартным подходам специалистов из СБУ теперь у россиян на один страшный сон больше", - добавили источники.

Атака на аэродром в Курске

В ночь на 27 августа в Курске раздались взрывы. Местные в соцсетях сообщали, что тоже слышали автоматные очереди. Позже появились кадры с моментом взрыва, на которых видно яркую вспышку в ночном небе.

Губернатор Курской области подтвердил, что Курск пытались атаковать дронами. Однако он заявил, что один БПЛА попал в многоэтажку.

Источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что именно военная контрразведка спецслужбы атаковала аэродром в Курске. Там размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов.

Позже появились спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки СБУ.

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