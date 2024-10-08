Адвокаты подозреваемого в убийстве Фарион просили изменить ему меру пресечения: что решил суд

"При принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлен под стражей 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион", - сообщила Максимец.

Она напомнила, что ранее Галицкий районный суд Львова продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Именно на такой мере настаивали прокуроры.

Впрочем, защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение следователя судьи и просил ее отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Таким образом, по итогам заседания, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Убийство Фарион

Напомним, что убийство языковеда Ирины Фарион произошло 19 июля во Львове. Злоумышленник выстрелил женщине в голову в то время, когда она ждала такси во дворе своего дома. Пострадавшую госпитализировали и провели ей операцию, но позже она скончалась.

После чего прокуроры возбудили дело по статье "умышленное убийство". В рамках поисковой операции в Днепре был задержан подозреваемый Вячеслав Зинченко. Следствие считает, что стрелок - только исполнитель. Также правоохранители не исключают "российский след".

Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому, отправив его под стражу без права внесения залога.

Добавим, ранее защита уже подавала апелляцию на изменение меры пресечения Зинченко, но безрезультатно. Примечательно, что сам фигурант во время одного из судебных заседаний попросил продлить ему меру пресечения, заявив, что ему "угрожает опасность".