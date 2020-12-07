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У адвоката Трампа підтвердили коронавірус

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп заявив, що його особистий адвокат Рудольф Джуліані захворів коронавірусом. Юрист бере участь в судових розглядах з приводу передбачуваних порушень на виборах президента США.

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Про це Трамп написав у Twitter.

Він також зробив акцент на тому, що вірус потрапив в США з Китаю.

"Руді Джуліані, який невтомно працював над викриттям найбільш корумпованих виборів (безумовно!) в історії США, дав позитивний результат на вірус з Китаю. Видужуй швидше, Руді, ми продовжимо!", - написав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що вже наступного тижня почнеться вакцинація від COVID-19 у США. Заява прозвучала після того, як в США зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - близько 230 000 заражень третій день поспіль.

РБК-Україна писло, що обраний президент США Джо Байден заявив, що публічно візьме вакцину від коронавіруса.

Прогноз погоди
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