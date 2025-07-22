Администрация Трампа рассекретила архивы об убийстве Мартина Лютера Кинга: что в них

Администрация президента США Дональда Трампа рассекретила документы, связанные с убийством Мартина Лютера Кинга. В них - отчеты ФБР и показания агентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и документы , опубликованные на сайте Национального управления архивов и документации США.

В понедельник, 21 июля, рассекретили более 240 тысяч страниц архивных материалов, связанных с убийством лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

В документальном массиве содержатся записи слежки ФБР за Кингом, собранные еще в 1970-х годах.

Раскрытие вызвало противоречивую реакцию в США, включая критику со стороны семьи Кинга и правозащитных организаций.

Что содержат документы

Обнародованные записи содержат материалы, которые хранились под судебным опечатыванием с 1977 года.

Среди них - детали наблюдения за Кингом со стороны ФБР и ЦРУ, включая прослушку, слежку за его участием в антивоенных и социальных движениях, а также усилия дискредитировать его.

Часть документов касается периода после его гибели в 1968 году.

По словам представителей Офиса директора Национальной разведки США, значительная часть документов была впервые оцифрована именно в рамках этого обнародования.

Рассекречивание подано как шаг к "исторической прозрачности", однако некоторые из критиков считают это политическим маневром, призванным отвлечь внимание от других скандалов вокруг Дональда Трампа, в частности по делу Джеффри Эпштейна.

Реакция семьи Кинга

Дети погибшего активиста - 67-летний Мартин Лютер Кинг III и 62-летняя Бернис Кинг - заявили, что осознают общественную важность материалов, однако отметили, что раскрытие должно происходить с "сочувствием и уважением".

В заявлении говорится, что убийство их отца остается личной трагедией, которая "преследует их семью уже более 57 лет".

Политический контекст

Это уже не первое громкое рассекречивание времен администрации Трампа. Ранее он разрешил публикацию материалов по убийству Джона и Роберта Кеннеди.

По словам наблюдателей, такие шаги имеют целью одновременно апеллировать к сторонникам "глубокой правды" и отвлекать внимание от политических и юридических проблем самого Трампа.

Правозащитники, в частности Эл Шарптон, назвали рассекречивание "циничной попыткой спасти политический имидж", а не жестом во имя справедливости.

Контекст дела

Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. По официальной версии, убийцей был Джеймс Эрл Рэй, приговоренный к 99 годам тюрьмы.

Несмотря на первоначальное признание вины, Рэй впоследствии отозвал свои показания и до смерти в 1998 году настаивал на своей невиновности.

Семья Кинга неоднократно выражала сомнения в том, что Рэй был единственным или даже настоящим убийцей.

В 1999 году в гражданском деле жюри присяжных в Мемфисе пришло к выводу, что убийство Кинга было результатом заговора.