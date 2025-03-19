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Администрация Трампа опубликовала засекреченные файлы об убийстве Кеннеди

Фото: Джон Кеннеди (фото: Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, 18 марта, администрация президента США Дональда Трампа опубликовала ранее засекреченные документы, которые связаны с убийством бывшего президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Таким образом, Трамп выполнил свое предвыборное обещание обнародовать эти материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и другие СМИ.

В частности, директор нацрадведки Трампа Тулси Габбарт поделилась в соцсети Х ссылкой на сайт Национального управления архивов и документации (NARA) с записями. Она добавила, что файлы "предоставляются общественности без каких-либо правок".

Согласно заявлению офиса Габбард, публикация состояла из приблизительно 80 000 страниц ранее засекреченных записей, опубликованных без редактирования. Другие документы, которые хранятся под судебной печатью или в качестве секретных для большого жюри или подпадающие под действие Налогового кодекса, тоже должны быть рассекречены.

"NARA работает с Министерством юстиции, чтобы ускорить распечатывание этих записей", - говорится в заявлении

По данным NARA, коллекция записей об убийствах уже "состоит из более чем шести миллионов страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов".

На данный момент СМИ пишут, что журналисты изучают документы, которые были опубликованы.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник Трамп во время посещения Центра Кеннеди (концертного зала исполнительских искусств и театра), посвященному бывшему президенту, объявил, что опубликует документы.

"У нас огромное количество бумажки. Вам предстоит много читать", - сказано он журналистам.

Отмечается, что Трамп обещал опубликовать документы во время первого своего срока на посту президента. Но в конечном итоге он уступил просьбам разведывательного сообщества сохранить большую часть секретных материалов. Во время последней президентской кампании Трамп вновь повторил свое общение, что обнародует документ.

В частности, в январе 2025 года был подписан соответствующий указ. В нем говорилось, что любой возможный ущерб обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям - перевешивается общественными интересами.

В прошлом году, Трамп в одном из подкастов заявил, что за просьбой отложить публикацию документов во время его первого срока на посту президента - стоит Центральное разведывательное управление и, вероятно, оно предпочло бы, чтобы он не рассекречивал дополнительные документы.

Подробнее о том, кто такой Кеннеди и что известно о его убийстве - читайте в материале РБК-Украина.

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