Администрация Трампа опубликовала засекреченные файлы об убийстве Кеннеди

В частности, директор нацрадведки Трампа Тулси Габбарт поделилась в соцсети Х ссылкой на сайт Национального управления архивов и документации (NARA) с записями. Она добавила, что файлы "предоставляются общественности без каких-либо правок".

Согласно заявлению офиса Габбард, публикация состояла из приблизительно 80 000 страниц ранее засекреченных записей, опубликованных без редактирования. Другие документы, которые хранятся под судебной печатью или в качестве секретных для большого жюри или подпадающие под действие Налогового кодекса, тоже должны быть рассекречены.

"NARA работает с Министерством юстиции, чтобы ускорить распечатывание этих записей", - говорится в заявлении

По данным NARA, коллекция записей об убийствах уже "состоит из более чем шести миллионов страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов".

На данный момент СМИ пишут, что журналисты изучают документы, которые были опубликованы.