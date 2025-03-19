Администрация Трампа опубликовала засекреченные файлы об убийстве Кеннеди
Во вторник, 18 марта, администрация президента США Дональда Трампа опубликовала ранее засекреченные документы, которые связаны с убийством бывшего президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Таким образом, Трамп выполнил свое предвыборное обещание обнародовать эти материалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и другие СМИ.
В частности, директор нацрадведки Трампа Тулси Габбарт поделилась в соцсети Х ссылкой на сайт Национального управления архивов и документации (NARA) с записями. Она добавила, что файлы "предоставляются общественности без каких-либо правок".
Согласно заявлению офиса Габбард, публикация состояла из приблизительно 80 000 страниц ранее засекреченных записей, опубликованных без редактирования. Другие документы, которые хранятся под судебной печатью или в качестве секретных для большого жюри или подпадающие под действие Налогового кодекса, тоже должны быть рассекречены.
"NARA работает с Министерством юстиции, чтобы ускорить распечатывание этих записей", - говорится в заявлении
По данным NARA, коллекция записей об убийствах уже "состоит из более чем шести миллионов страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов".
На данный момент СМИ пишут, что журналисты изучают документы, которые были опубликованы.
Что предшествовало
Напомним, в понедельник Трамп во время посещения Центра Кеннеди (концертного зала исполнительских искусств и театра), посвященному бывшему президенту, объявил, что опубликует документы.
"У нас огромное количество бумажки. Вам предстоит много читать", - сказано он журналистам.
Отмечается, что Трамп обещал опубликовать документы во время первого своего срока на посту президента. Но в конечном итоге он уступил просьбам разведывательного сообщества сохранить большую часть секретных материалов. Во время последней президентской кампании Трамп вновь повторил свое общение, что обнародует документ.
В частности, в январе 2025 года был подписан соответствующий указ. В нем говорилось, что любой возможный ущерб обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям - перевешивается общественными интересами.
В прошлом году, Трамп в одном из подкастов заявил, что за просьбой отложить публикацию документов во время его первого срока на посту президента - стоит Центральное разведывательное управление и, вероятно, оно предпочло бы, чтобы он не рассекречивал дополнительные документы.
Подробнее о том, кто такой Кеннеди и что известно о его убийстве - читайте в материале РБК-Украина.
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