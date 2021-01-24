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Адміністрація Байдена заявила, що у Трампа не було плану вакцинації США від COVID

Автор: Роман Тверденко

У команди Трампа не було плану вакцинації США від коронавірусу. Там не продумали пункти для виконання щеплень.

Про це заявив глава апарату Білого Дому Рон Клейн, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що попередня адміністрація не продумала вакцинацію населення за межами будинків престарілих та лікарень.

"Процесу поширення вакцини для населення за межами будинків престарілих та лікарень просто не було, коли ми увійшли в Білий дім", - сказав Клейн.

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За його словами, саме це стало причиною того, що в США з поширених доз були використані тільки половина.

Відомо було, що в адміністрації Трампа планували до кінця 2020 року вколоти першу дозу вакцини від коронавірусу мінімум 20 мільйонам американців, але в підсумку цей показник був досягнутий лише цього тижня.

У четвер, 21 січня, президент США Джозеф Байден підписав укази, спрямовані на посилення темпів вакцинації населення від коронавірусу. Вони передбачають розміщення пунктів вакцинації в конференц-центрах, на стадіонах і в спортзалах. Також тисячі співробітників федеральних агентств, фармацевтів і військовий медичний персонал на роботу з вакцинації в країні.

Також 21 січня Байден посилив правила в'їзду в країну. Після прибуття в США з-за кордону доведеться проходити самоізоляцію. Всіх зобов'язали мати негативний тест на коронавірус.

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