В адміністрації Путіна виявили випадки коронавірусу

В адміністрації президента Росії Володимира Путіна у чиновників виявили коронавірус. Про це повідомляють росЗМІ.

Як наголошується, коронавірус виявили у двох людей. Крім того, ще один випадок захворювання виявлений і в управлінні справами президента РФ.

Прес-секретар управління справами Олена Крилова заявила журналістам, що їй про це нічого не відомо.

Додамо, у Росії за добу виявили 196 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих коронавірусом зросла до 1036.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила спеціальний поїзд Київ-Москва-Київ для евакуації українців і повернення додому громадян Росії через коронавірус.

Також 18 березня Росія заборонила в'їзд жителям ОРДЛО без російського паспорта. Обмеження були введені, щоб не допустити поширення коронавірусу. Однак, 23 березня Російська Федерація дозволила в'їзд жителям окупованого Донбасу.

Раніше РБК-Україна писало, що на окупованому Донбасі через пандемію коронавірусу можуть ввести частковий карантин.