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На адмінкордоні з Кримом посилили контроль через коронавірус

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 14:57
На адмінкордоні з Кримом посилили контроль через коронавірус
Фото: перевірка стану здоров'я на кордоні з Кримом (facebook.com/dpsuKherson)

На всіх пунктах пропуску на адмінкордоні з Кримом у громадян перевіряють температуру і проводять опитування про стан здоров'я

В Херсонській області на всіх пунктах пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом прикордонники посилили заходи по попередженню поширення коронавіруса. Про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін Госпограслужбы Facebook.

Повідомляється, що прикордонники здійснюють попередній контроль стану здоров'я громадян, які планують потрапити на материкову частину України, шляхом опитування та скринінгу температури тіла.

"Такий контроль ми здійснюємо в морських і авіаційних пунктах пропуску через державний кордон, а також в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежах з тимчасово окупованих Кримом шляхом опитування громадян та скринінгу за допомогою пірометрів", - повідомили прикордонники.

Особливу увагу прикордонники приділяють громадянам Китаю і країн, де офіційно зафіксовані випадки захворювання коронавірусом.

"У разі виявлення осіб з ознаками захворювання прикордонники будуть виводити їх із загального потоку та направляти до підрозділів охорони здоров'я, з якими вже налагоджено взаємодію", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке, у разі епідемії коронавірусу в Україні лікарняних ліжок вистачить на чотири місяці. На сьогодні готові 12 тис. лікарняних ліжок.

Також повідомлялося, що департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій (ОДА) рекомендують відкласти планові операції, щоб підготуватися до спалаху коронавірусу в Україні.

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