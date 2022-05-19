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Абсурд та дипломатична деменція. Подоляк відреагував на звернення Лаврова до ВООЗ

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Глава МЗС Сергій Лавров закликав ВООЗ вплинути на Україну, щоб наша країна припинила чинити опір під час війни. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав відповідне прохання "дипломатичною деменцією".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Тобто "кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, повбивають, поґвалтують. А потому займуть частину вашого дому й будуть там безустанно бухати", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, відповідне прохання є звичайним випадком дипломатичної деменції та залежністю від спеціальних стимуляторів у Росії. Водночас вже незабаром, внаслідок міжнародної ізоляції, Москва матиме контакт лише з Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями.

“Втім, єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, це організувати належне колективне психіатричне обстеження. І запропонувати програми адаптивної терапії. Безумовно, Київ може тільки вітати подібні лікувальні заходи”, - додав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус обговорив з Лавровим гуманітарну допомогу та доступ до тимчасово окупованих міст України.

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