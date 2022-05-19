Абсурд та дипломатична деменція. Подоляк відреагував на звернення Лаврова до ВООЗ

"Тобто "кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, повбивають, поґвалтують. А потому займуть частину вашого дому й будуть там безустанно бухати", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, відповідне прохання є звичайним випадком дипломатичної деменції та залежністю від спеціальних стимуляторів у Росії. Водночас вже незабаром, внаслідок міжнародної ізоляції, Москва матиме контакт лише з Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями.

“Втім, єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, це організувати належне колективне психіатричне обстеження. І запропонувати програми адаптивної терапії. Безумовно, Київ може тільки вітати подібні лікувальні заходи”, - додав Подоляк.