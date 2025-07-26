Абрикосы без отравления: 4 признака, что перед вами безопасные плоды

Сочные и ароматные абрикосы на прилавках выглядят соблазнительно, но за их яркостью может скрываться опасность. Некоторые плоды могут быть обработаны химикатами и нанести сильный вред.
Как выбрать безопасные плоды и не попасть в больницу - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Проверьте внешний вид:
Запах
Его считают главным индикатором спелости. Натуральный сладкий аромат означает, что фрукт созрел естественно.
Кроме того, отсутствие запаха или "химический" запах - могут быть признаком обработки химикатами.
Прикосновение
Абрикосы должны быть упругие, но мягкие на ощупь. Слишком твердые свидетельствуют, что они сорваны зелеными и созревали искусственно.
Очень мягкие или липкие означают, что плод перезрел и быстро испортится.
Избегай с белыми или блестящими пятнами
Именно это часто свидетельствует об обработке воском или пестицидами. Если есть налет, то обязательно мойте с содой или снимай кожуру перед употреблением.
В сердцевине косточки (ядре) содержится вещество амигдалин - это природный гликозид, который в желудке может превращаться в цианистый водород (синильную кислоту).
В частности, в малом количестве организм способен вывести токсины самостоятельно, симптомов отравления обычно нет. Тогда как в большом количестве (особенно у детей) возможно отравление.
Если случайно проглотить целую косточку - она пройдет по желудочно-кишечному тракту и выйдет естественным путем. Отравления не будет, так как оболочка твердая и не дает амигдалину попасть в организм. Однако, раскусывать косточки не стоит, именно тогда и выделяется яд.
При отравлении химикатами (нитраты, пестициды) возникнут такие симптомы:
Тогда как при отравлении амигдалином (из ядер косточек):
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Jill Silverman Hough и Good food.