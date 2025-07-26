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Абрикосы без отравления: 4 признака, что перед вами безопасные плоды

Суббота 26 июля 2025 08:33
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Абрикосы без отравления: 4 признака, что перед вами безопасные плоды Как купить безопасные абрикосы в магазине и не отравиться (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочные и ароматные абрикосы на прилавках выглядят соблазнительно, но за их яркостью может скрываться опасность. Некоторые плоды могут быть обработаны химикатами и нанести сильный вред.

Как выбрать безопасные плоды и не попасть в больницу - читайте ниже в материале РБК-Украина.

На что обратить внимание

Проверьте внешний вид:

  • цвет - должен быть равномерный, оранжево-желтый, может быть слегка красноватый бок (солнечная сторона)
  • без пятен и трещин - темные пятна, гниль, плесень или чрезмерная мягкость свидетельствует о плохом качестве или нарушенном хранении
  • кожура - должна быть гладкая и слегка бархатистая
  • форма - плод должен быть цельной формы, не сплюснутый, без вмятин или повреждений

Запах

Его считают главным индикатором спелости. Натуральный сладкий аромат означает, что фрукт созрел естественно.

Кроме того, отсутствие запаха или "химический" запах - могут быть признаком обработки химикатами.

Прикосновение

Абрикосы должны быть упругие, но мягкие на ощупь. Слишком твердые свидетельствуют, что они сорваны зелеными и созревали искусственно.

Очень мягкие или липкие означают, что плод перезрел и быстро испортится.

Избегай с белыми или блестящими пятнами

Именно это часто свидетельствует об обработке воском или пестицидами. Если есть налет, то обязательно мойте с содой или снимай кожуру перед употреблением.

Что будет если съесть косточку абрикоса

В сердцевине косточки (ядре) содержится вещество амигдалин - это природный гликозид, который в желудке может превращаться в цианистый водород (синильную кислоту).

В частности, в малом количестве организм способен вывести токсины самостоятельно, симптомов отравления обычно нет. Тогда как в большом количестве (особенно у детей) возможно отравление.

Если случайно проглотить целую косточку - она пройдет по желудочно-кишечному тракту и выйдет естественным путем. Отравления не будет, так как оболочка твердая и не дает амигдалину попасть в организм. Однако, раскусывать косточки не стоит, именно тогда и выделяется яд.

Признаки отравления абрикосами

При отравлении химикатами (нитраты, пестициды) возникнут такие симптомы:

  • тошнота, рвота
  • спазмы в животе
  • диарея
  • слабость, головная боль
  • металлический привкус во рту
  • учащенное дыхание или сердцебиение

Тогда как при отравлении амигдалином (из ядер косточек):

  • горький привкус во рту (если съедено много ядер)
  • слабость, головокружение
  • тошнота, рвота
  • затрудненное дыхание
  • судороги
  • в тяжелых случаях - потеря сознания

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Jill Silverman Hough и Good food.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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