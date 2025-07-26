Абрикосы без отравления: 4 признака, что перед вами безопасные плоды

Сочные и ароматные абрикосы на прилавках выглядят соблазнительно, но за их яркостью может скрываться опасность. Некоторые плоды могут быть обработаны химикатами и нанести сильный вред.

Как выбрать безопасные плоды и не попасть в больницу - читайте ниже в материале РБК-Украина .

На что обратить внимание

Проверьте внешний вид:

цвет - должен быть равномерный, оранжево-желтый, может быть слегка красноватый бок (солнечная сторона)

без пятен и трещин - темные пятна, гниль, плесень или чрезмерная мягкость свидетельствует о плохом качестве или нарушенном хранении

кожура - должна быть гладкая и слегка бархатистая

форма - плод должен быть цельной формы, не сплюснутый, без вмятин или повреждений

Запах

Его считают главным индикатором спелости. Натуральный сладкий аромат означает, что фрукт созрел естественно.

Кроме того, отсутствие запаха или "химический" запах - могут быть признаком обработки химикатами.

Прикосновение

Абрикосы должны быть упругие, но мягкие на ощупь. Слишком твердые свидетельствуют, что они сорваны зелеными и созревали искусственно.

Очень мягкие или липкие означают, что плод перезрел и быстро испортится.

Избегай с белыми или блестящими пятнами

Именно это часто свидетельствует об обработке воском или пестицидами. Если есть налет, то обязательно мойте с содой или снимай кожуру перед употреблением.

Что будет если съесть косточку абрикоса

В сердцевине косточки (ядре) содержится вещество амигдалин - это природный гликозид, который в желудке может превращаться в цианистый водород (синильную кислоту).

В частности, в малом количестве организм способен вывести токсины самостоятельно, симптомов отравления обычно нет. Тогда как в большом количестве (особенно у детей) возможно отравление.

Если случайно проглотить целую косточку - она пройдет по желудочно-кишечному тракту и выйдет естественным путем. Отравления не будет, так как оболочка твердая и не дает амигдалину попасть в организм. Однако, раскусывать косточки не стоит, именно тогда и выделяется яд.

Признаки отравления абрикосами

При отравлении химикатами (нитраты, пестициды) возникнут такие симптомы:

тошнота, рвота

спазмы в животе

диарея

слабость, головная боль

металлический привкус во рту

учащенное дыхание или сердцебиение

Тогда как при отравлении амигдалином (из ядер косточек):