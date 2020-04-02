Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на літніх людей, - ВООЗ

Останні статистичні дані показали, що більше 30 тисяч людей померли від коронавіруса в Європі
Голова європейського офісу Всесвітньої організації здоров'я Ханс Клюге заявив, що понад 95%
Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що висока смертність серед літніх жителів країни через коронавірус пояснюється тим, що через аномально теплої зими люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні.
Крім того, Італія ввела безпрецедентні заходи у зв'язку зі зростанням кількості заражених COVID-19 у країні. Так, італійцям рекомендують не залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях.