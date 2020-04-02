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Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на літніх людей, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 14:39
Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на літніх людей, - ВООЗ
Ілюстративне фото (twitter_com_xhnews)

Останні статистичні дані показали, що більше 30 тисяч людей померли від коронавіруса в Європі

Голова європейського офісу Всесвітньої організації здоров'я Ханс Клюге заявив, що понад 95% летальних випадків від коронавірусу в Європі складають літні люди у віці від 60 років. Про це повідомляє The Washington Post.

За його словами, вік - не єдиний фактор ризику зараження вірусом.

"Саме уявлення про те, що COVID-19 впливає тільки на літніх людей, фактично невірно. Молоді люди не непереможні", - заявив він.

Агентство охорони здоров'я ООН повідомляє, що від 10% до 15% людей молодше 50 років мають захворювання середнього або важкого ступеня.

"Серйозні випадки захворювання спостерігалися у підлітків і у людей у віці від 20 років. Причому багато з них потребували інтенсивної терапії, а деякі, на жаль, померли", - сказав Клюге.

За його словами, останні статистичні дані показали, що понад 30 тисяч людей померли в Європі, в основному в Італії, Франції та Іспанії.

"Ми знаємо, що понад 95% цих смертей сталося у віці старше 60 років", - сказав він, причому більш ніж половина загиблих старше 80 років.

За словами Клюге, понад 80% померлих мали принаймні одне хронічне захворювання, таке як серцево-судинні захворювання, гіпертонія, діабет.

"Позитивним моментом є те, що є повідомлення про людей старше 100 років, які були шпиталізовані для лікування COVID-19 і тепер - з того часу - повністю одужали", - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що висока смертність серед літніх жителів країни через коронавірус пояснюється тим, що через аномально теплої зими люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні.

Крім того, Італія ввела безпрецедентні заходи у зв'язку зі зростанням кількості заражених COVID-19 у країні. Так, італійцям рекомендують не залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях.

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