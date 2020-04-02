Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на літніх людей, - ВООЗ

Ілюстративне фото (twitter_com_xhnews)

Останні статистичні дані показали, що більше 30 тисяч людей померли від коронавіруса в Європі

Голова європейського офісу Всесвітньої організації здоров'я Ханс Клюге заявив, що понад 95% летальних випадків від коронавірусу в Європі складають літні люди у віці від 60 років. Про це повідомляє The Washington Post. За його словами, вік - не єдиний фактор ризику зараження вірусом. "Саме уявлення про те, що COVID-19 впливає тільки на літніх людей, фактично невірно. Молоді люди не непереможні" , - заявив він. Агентство охорони здоров'я ООН повідомляє, що від 10% до 15% людей молодше 50 років мають захворювання середнього або важкого ступеня.