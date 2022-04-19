919 населених пунктів вже повністю звільнили від російських окупантів, - Тимошенко

За його словами, 192 звільнених населених пункти вже розпочали роботу гуманітарних штабів, якими опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. Відновленаробота Національної поліції у 336 деокупованих населених пунктах. У 70 - завершено розмінування територій.

Попри запеклі бойові дії у деяких районах, на Харківщині також розпочали відновлення інфраструктури.

"Звільнено від окупантів селища Вільхівка та Мала Рогань, де вже навіть відновили електропостачання у 140 споживачів. З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли тридцять одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів в містах попадання ворожої артилерії", - зазначив Тимошенко.

У 74 з 919 деокупованих населених пунктів відновила роботу Укрпошта. Людям доставляють пенсії, посилки та продукти харчування.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів про розробку комплексного плану післявоєнного відновлення та розвитку країни.