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919 населених пунктів вже повністю звільнили від російських окупантів, - Тимошенко

Фото: 919 населених пунктів вже повністю звільнили від російських окупантів (t me)
Автор: Артем Горовенко

На деокупованих територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей повністю звільнили від окупантів 919 населених пунктів. З них в 29% вже відновили роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його словами, 192 звільнених населених пункти вже розпочали роботу гуманітарних штабів, якими опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. Відновленаробота Національної поліції у 336 деокупованих населених пунктах. У 70 - завершено розмінування територій.

Попри запеклі бойові дії у деяких районах, на Харківщині також розпочали відновлення інфраструктури.

"Звільнено від окупантів селища Вільхівка та Мала Рогань, де вже навіть відновили електропостачання у 140 споживачів. З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли тридцять одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів в містах попадання ворожої артилерії", - зазначив Тимошенко.

У 74 з 919 деокупованих населених пунктів відновила роботу Укрпошта. Людям доставляють пенсії, посилки та продукти харчування.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів про розробку комплексного плану післявоєнного відновлення та розвитку країни.

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