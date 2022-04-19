ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

919 населених пунктів вже повністю звільнили від російських окупантів, - Тимошенко

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 16:47
919 населених пунктів вже повністю звільнили від російських окупантів, - Тимошенко Фото: 919 населених пунктів вже повністю звільнили від російських окупантів (t me)
Автор: Артем Горовенко

На деокупованих територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей повністю звільнили від окупантів 919 населених пунктів. З них в 29% вже відновили роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його словами, 192 звільнених населених пункти вже розпочали роботу гуманітарних штабів, якими опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. Відновленаробота Національної поліції у 336 деокупованих населених пунктах. У 70 - завершено розмінування територій.

Попри запеклі бойові дії у деяких районах, на Харківщині також розпочали відновлення інфраструктури.

"Звільнено від окупантів селища Вільхівка та Мала Рогань, де вже навіть відновили електропостачання у 140 споживачів. З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли тридцять одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів в містах попадання ворожої артилерії", - зазначив Тимошенко.

У 74 з 919 деокупованих населених пунктів відновила роботу Укрпошта. Людям доставляють пенсії, посилки та продукти харчування.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів про розробку комплексного плану післявоєнного відновлення та розвитку країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Вторгнення Росії до України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас