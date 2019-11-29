Понад 90 тис. споживачів "Миколаївгаз Збуту" користуються "Особистим кабінетом"

З початку року у Миколаївській області кількість користувачів "Особистого кабінету" на сайті 104.ua збільшилася на 23%. Його переваги оцінили вже понад 90 тис. клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут", повідомляє прес-служба компанії.

"Особистий кабінет" онлайн має широкий спектр можливостей, який дозволяє споживачам взаємодіяти з постачальником газу ТОВ "Миколаївгаз Збут". Завдяки йому клієнти компанії можуть заплатити за спожитий газ, передати показання лічильника, подивитися історію своїх розрахунків, самостійно завантажити та роздрукувати рахунок, дізнатися ціну природного газу або звернутися до фахівців газової компанії з питанням. А учасники акції "Твоя енергонезалежність" з 15 жовтня мають можливість управляти своїм запасом газу через "Особистий кабінет", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що популярність сервісу поступово зростає. Щомісяця кількість користувачів "Особистого кабінету" в Миколаївській області збільшується приблизно на 1,5-2 тис.

"Нагадуємо, що у зв’язку із монетизацією пільг з 1 жовтня 2019 року змінено порядок нарахувань та виплат пільг, тому платіж за спожитий природний газ нараховується у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику. Всі нарахування пільг проводять тепер структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Товариство тільки надає інформацію щодо щомісячно нарахованих сум за спожитий природний газ та загальних сум до сплати, що включають заборгованість за попередні періоди пільгових категорій населення. Тому на сьогодні найбільш актуальним для пільгової категорії населення стає питання своєчасного надання показань лічильника газу станом на перше число кожного місяця. А зробити це швидко можливо скориставшись "Особистим кабінетом". Також за допомогою "Особистого кабінету" пільговики зможуть відслідковувати суму по пільзі, яку перерахував АТ "Ощадбанк", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, однією з найпопулярніших функцій "Особистого кабінету" є можливість оплатити за газ онлайн за допомогою таких платіжних сервісів, як Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua і Masterpass. Комісія за платіж онлайн в них значно менша, аніж при оплаті через відділення банку.

"У жовтні минулого року 1,5 тисячі споживачів заплатили за газ онлайн. Цього року розрахунки через платіжні сервіси, підключені до Особистого кабінету, виросли в 2,5 рази і сягнули майже 4 тисяч. Загалом за 10 місяців цього року розрахунок за газ онлайн здійснили понад 30 тисяч наших клієнтів", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

У прес-службі також повідомили, що для зручності споживачів газу функціонують додаткові сервіси, які дублюють функції "Особистого кабінету" – це мобільні додатки 104 Mobile (для смартфонів) або 104 Mobile Light (для айфонів). Їх можна швидко і легко завантажити на свій телефон з ПлейМаркету і так само контролювати стан свого особового рахунку, передавати показання лічильника і сплачувати за газ онлайн.