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До 9 травня окупанти "здохнуть". Арестович назвав можливий сценарій війни в Україні

Фото: Олексій Арестович, радник керівника ОП (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупаційні війська можуть припинити активний наступ до 9 травня. Після цього розпочнеться позиційна війна, в ході якої окупантів будуть поступово знищувати.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".

"Сценарій цілком може бути такий: до 9 травня вони (окупанти - ред.) здохнуть, не зможуть активно наступати, а може це буде й раніше. А далі позиційна війна і десь до липня ми будемо їх потрохи знищувати на нашій землі", - розповів він.

За словами Арестовича, при такому сценарії керівництво РФ стане "шовковим" та піде на переговори. Він не виключає, що окупанти погодяться "забратися" щонайменше на позиції, які були до 23 лютого. Однак, головна умова для цього - надання Україні достатньої кількості зброї, насамперед далекобійної артилерії.

"Якщо цього не буде - це буде позиційна "метушня", дуже довга і складна для обох сторін", - пояснив представник Банкової.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому відеозверненні розповів, що партнери почали краще розуміти потреби України у зброї.

Крім того, у Європу прибули перші американські гаубиці для України, а США анонсували ще низку додаткових літаків з допомогою.

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