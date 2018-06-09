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9 червня: свята і важливі події на цей день

STYLERLIFE        09.06.2018 - 00:05
Фото: 9 червня - Всесвітній день друзів (pixabay.com/StockSnap)
Фото: 9 червня - Всесвітній день друзів (pixabay.com/StockSnap)

9 червня 2018 року відзначається Всесвітній день друзів

Всі свята 9 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

9 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 9 червня у багатьох країнах, починаючи з 2008 року, відзначається професійне свято - Міжнародний день архівів.

Ще дна професійна дата, що відзначається 9 червня - це Міжнародний день акредитації, в який вшановуються всі працівники, які проводять акредитацію випробувальних лабораторій у відповідності зі стандартами.

Багато країн 9 червня святкують неофіційний Міжнародний день друзів - це привід згадати і привітати всіх своїх друзів.

Ще 9 червня 2018 року світ відзначає незвичайне суботнє свято - Всесвітній день в'язання на публіці, коли всі любителі цього рукоділля збираються разом і в'яжуть спицями або гачком.

9 червня - Всесвітній день в'язання на публіціФото: 9 червня - Всесвітній день в'язання на публіці (pixabay.com/Foundry)

У народі 9 червня відзначається Федорин день. В цей день було заборонено розпускати плітки і помсти підлогу, щоб не накликати біду в будинок, а також господині старалися всіляко задобрити домовика.

9 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1786 році в Америці почали продавати морозиво.

У 1904 році Лондонський симфонічний оркестр дав свій перший концерт.

У 1934 році відбулася прем'єра першого мультфільму з Дональдом Даком.

У 1995 році був підписаний договір про розділ Чорноморського флоту між Україною і Росією.

9 червня: в цей день народилися

У 1672 році - Петро I, російський цар, перший російський імператор.

У 1781 році - Джордж Стефенсон, англійський інженер, винахідник паровоза.

У 1865 році - Карл Нільсен, датський композитор, скрипаль, диригент.

У 1963 році - Джонні Депп, американський актор, режисер, музикант.

У 1981 році - Наталі Портман, американська кіноактриса.

9 червня: в цей день померли

У 68 році - Нерон, давньоримський імператор.

У 1870 році - Чарльз Діккенс, англійський письменник.

У 1960 році - Семен Лавочкін, радянський авіаконструктор.

У 1963 році - Василь Барвінський, український композитор, піаніст.

Іменинники 9 червня

Сьогодні іменини святкують: Анастасія, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, ​​Федір.

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8 червня: свята і важливі події на цей день
Теги: свята, события
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