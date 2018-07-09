9 липня: свята і важливі події на цей день

9 липня 2018 - свята, пам'ятні події, народні прикмети і іменинники цього дня
Всі свята 9 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте багато країн відзначають значимі державні дати і події. Наприклад, в Аргентині і Південному Судані святкують День незалежності, Азербайджан вшановує співробітників органів дипломатичної служби, а Казахстан - податківців.
У народі 9 липня відзначається Давид Суничник. У цей період люди збирали не тільки ягоди суниці, а й листя, які використовували в медицині. Прикмети дня:
Фото: 9 липня - народне свято Давида Суничника (pixabay.com/Free-Photos)
У 1762 році імператриця Катерина II зійшла на російський престол.
У 1877 році в Уїмблдоні відбувся перший чемпіонат з тенісу.
У 1887 році - день народження паперових серветок.
У 1961 році в канадському місті Вінніпезі відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
У 1997 році між Україною і НАТО підписаний договір про співпрацю.
Фото: 9 липня 1997 року підписано договір про співпрацю України і НАТО (president.gov.ua)
У 1751 році - Микола Шереметєв російський меценат, покровитель мистецтв.
У 1938 році - Лія Ахеджакова, російська актриса театру і кіно.
У 1946 році - Бон Скотт, австралійський музикант, вокаліст групи "AC/DC".
У 1946 році - Мітч Мітчелл, англійський рок-барабанщик.
У 1950 році - Віктор Янукович, політик і державний діяч, екс-президент України.
У 1951 році - Кріс Купер, американський актор.
У 1956 році - Том Хенкс, американський актор, режисер, продюсер.
У 1996 році - Сергій Курехин, радянський джазмен, композитор, піаніст, режисер, художник.
У 2005 році - Євген Гришин, радянський ковзаняр, багаторазовий олімпійський чемпіон.
У 2017 році - Ілля Глазунов, відомий радянський живописець.
Сьогодні свої іменини відзначають: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.
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