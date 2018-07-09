9 липня: свята і важливі події на цей день

9 липня 2018 - свята, пам'ятні події, народні прикмети і іменинники цього дня

Всі свята 9 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

9 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте багато країн відзначають значимі державні дати і події. Наприклад, в Аргентині і Південному Судані святкують День незалежності, Азербайджан вшановує співробітників органів дипломатичної служби, а Казахстан - податківців.

У народі 9 липня відзначається Давид Суничник. У цей період люди збирали не тільки ягоди суниці, а й листя, які використовували в медицині. Прикмети дня:

йде дощ - значить, все літо буде дощовим;

сонячна погода обіцяє хорошу погоду до осені.

хороша суниця, поки роса не спала.

Фото: 9 липня - народне свято Давида Суничника (pixabay.com/Free-Photos)

9 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1762 році імператриця Катерина II зійшла на російський престол.

У 1877 році в Уїмблдоні відбувся перший чемпіонат з тенісу.

У 1887 році - день народження паперових серветок.

У 1961 році в канадському місті Вінніпезі відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

У 1997 році між Україною і НАТО підписаний договір про співпрацю.

Фото: 9 липня 1997 року підписано договір про співпрацю України і НАТО (president.gov.ua)

9 липня: в цей день народилися

У 1751 році - Микола Шереметєв російський меценат, покровитель мистецтв.

У 1938 році - Лія Ахеджакова, російська актриса театру і кіно.

У 1946 році - Бон Скотт, австралійський музикант, вокаліст групи "AC/DC".

У 1946 році - Мітч Мітчелл, англійський рок-барабанщик.

У 1950 році - Віктор Янукович, політик і державний діяч, екс-президент України.

У 1951 році - Кріс Купер, американський актор.

У 1956 році - Том Хенкс, американський актор, режисер, продюсер.

9 липня: в цей день померли

У 1996 році - Сергій Курехин, радянський джазмен, композитор, піаніст, режисер, художник.

У 2005 році - Євген Гришин, радянський ковзаняр, багаторазовий олімпійський чемпіон.

У 2017 році - Ілля Глазунов, відомий радянський живописець.

Іменинники 9 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.

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