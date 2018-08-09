9 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу. Детальніше про всі події в цей день - в матеріалі
Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 9 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.
Щороку 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу, встановлений в 1994 році під егідою ООН.
Сьогодні світ шанує День пам'яті жертв атомного удару в Нагасакі, який приніс трагедію японського народу 9 серпня 1945 року.
У народі 9 серпня відзначається Пантелеймон Цілитель. День вважався невідповідним для роботи. Люди вірили: того, хто возив на тік хліб і сіно, Пантелеймон спалить.
Прикмета доби 9 серпня: зібрані сьогодні трави володіють цілющою силою.
Фото: 9 серпня трави володіють цілющою силою (pixabay.com/Couleur)
1173 року стартувало будівництво Пізанської вежі.
У 1910 році була запатентована електрична пральна машина.
У 1942 році під час Другої світової війни в блокадному Ленінграді відбулося знамените виконання Сьомої симфонії Шостаковича, а в окупованому фашистами Києві пройшов футбольний "матч смерті" між українською та німецькою командами.
У 1945 році американці здійснили скид другої атомної бомби на японське місто Нагасакі.
У 1986 році з останнім концертом на рок-фестивалі виступила група "Queen".
У 1899 році - Памела Треверс, англійська письменниця, автор дитячих книг про Мері Поппінс.
У 1914 році - Туве Янссон, фінська письменниця, автор дитячих книг про мумі-тролів.
У 1938 році - Леонід Кучма, український політик, другий президент України.
У 1963 році - Уїтні Х'юстон, американська співачка, актриса.
У 1973 році - Олександр Пономарьов, український естрадний співак.
У 1976 році - Одрі Тоту, французька кіноактриса.
У 1516 році - Ієронім Босх, голландський художник, майстер Північного Відродження.
У 1962 році - Герман Гессе, німецький письменник, художник.
У 1975 році - Дмитро Шостакович, радянський композитор.
У 1995 році - Джеррі Гарсія, американський рок-музикант, засновник психоделічного року.
У 2014 році - Андрій Баль, український футболіст, тренер.
У 2016 році - Ернст Невідомий, радянський і американський скульптор.
Сьогодні свої іменини святкують: Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Сава.
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Відео: РБК-Україна