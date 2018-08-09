9 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу. Детальніше про всі події в цей день - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 9 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

9 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щороку 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу, встановлений в 1994 році під егідою ООН.

Сьогодні світ шанує День пам'яті жертв атомного удару в Нагасакі, який приніс трагедію японського народу 9 серпня 1945 року.

У народі 9 серпня відзначається Пантелеймон Цілитель. День вважався невідповідним для роботи. Люди вірили: того, хто возив на тік хліб і сіно, Пантелеймон спалить.

Прикмета доби 9 серпня: зібрані сьогодні трави володіють цілющою силою.

Фото: 9 серпня трави володіють цілющою силою (pixabay.com/Couleur)

9 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

1173 року стартувало будівництво Пізанської вежі.

У 1910 році була запатентована електрична пральна машина.

У 1942 році під час Другої світової війни в блокадному Ленінграді відбулося знамените виконання Сьомої симфонії Шостаковича, а в окупованому фашистами Києві пройшов футбольний "матч смерті" між українською та німецькою командами.

У 1945 році американці здійснили скид другої атомної бомби на японське місто Нагасакі.

У 1986 році з останнім концертом на рок-фестивалі виступила група "Queen".

9 серпня: в цей день народилися

У 1899 році - Памела Треверс, англійська письменниця, автор дитячих книг про Мері Поппінс.

У 1914 році - Туве Янссон, фінська письменниця, автор дитячих книг про мумі-тролів.

У 1938 році - Леонід Кучма, український політик, другий президент України.

У 1963 році - Уїтні Х'юстон, американська співачка, актриса.

У 1973 році - Олександр Пономарьов, український естрадний співак.

У 1976 році - Одрі Тоту, французька кіноактриса.

9 серпня: в цей день померли

У 1516 році - Ієронім Босх, голландський художник, майстер Північного Відродження.

У 1962 році - Герман Гессе, німецький письменник, художник.

У 1975 році - Дмитро Шостакович, радянський композитор.

У 1995 році - Джеррі Гарсія, американський рок-музикант, засновник психоделічного року.

У 2014 році - Андрій Баль, український футболіст, тренер.

У 2016 році - Ернст Невідомий, радянський і американський скульптор.

Іменинники 9 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Сава.

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Відео: РБК-Україна