Більше 850: в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу

Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку епідемії заразилась 61 851 людина, з них 34 000 одужали і 1 551 померли. Зокрема, від вірусу за вчора померли 17 людей.

Зазначимо, що вже третій день в Україні зростає кількість нових випадків. В понеділок було 651 новий заражений, у вівторок - 673, у середу - 829 і сьогодні 856.

Крім того, другий день антилідером по кількості нових заражених є Київ. Вчора було 132 випадки, а сьогодні 112.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні з 1 серпня буде працювати інакше, посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль.

Зазначимо, карантин в Україні продовжили до 31 серпня, проте в уряді вирішили його вдосконалити.