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Понад 800 осіб в Криму перебувають в обсерваторах через коронавірус

Новини » Коронавірус     30.05.2020 - 13:35
Понад 800 осіб в Криму перебувають в обсерваторах через коронавірус
Фото: медики в захисних костюмах (24crimean.ru)

У стаціонарах перебуває 261 особа

За повідомленням підконтрольного Росії "уряду Криму", 30 травня на анексованому півострові на ізоляції в обсерваторах перебувають 805 осіб. Під динамічним наглядом дома перебувають 1383 людини.

Про це пише "Крим.Реалії".

Так, під контролем перебувають 2449 осіб, з них під динамічним наглядом дома перебувають 1383 людини, в стаціонарах знаходиться 261 людина. Лікування в медичних установах Криму проходять 137 осіб, виписано з одужанням - 229.

Також зазначається, що за останню добу в анексованому Криму підтвердили 6 нових випадків коронавірусної інфекції. Таким чином, згідно з російською статистикою, на півострові зареєстровано 375 випадків COVID-19.

Раніше правозахисники наголошували, що на території окупованого Криму російська "влада" продовжує занижувати дані про захворюваність на коронавірус.

Нагадаємо, на початку травня підконтрольний Росії "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні.

Крім того, у Криму продовжують не виплачувати надбавки медикам за роботу з COVID-19, на відсутність яких вони скаржилися раніше.

Також РБК-Україна писало, що у Криму розраховують запустити курортний сезон коштом платних обсерваторів, які ввели раніше для тих, хто "безцільно" приїжджають.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримКоронавірус
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