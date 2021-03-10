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Понад 80% кисневозалежних: лікар розповів про ситуацію з COVID на Закарпатті

Автор: Андрій Василюк

В Закарпатській обласній лікарні серед госпіталізованих з COVID-19 наразі понад 80% кисневозалежних. Під час першої та другої хвиль епідемії цей показник досягав лише 10%.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина.

"Якщо під час першої і другої хвилі було десь 10% кисневозалежних, то зараз за 80%. Багато пацієнтів поступають із пониженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення до реанімацій. Та реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах", - розповів медик.

Він зазначив, що лікарня має 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для хворих коронавірусом є генератор, який виробляє кисень. Також лікарня має 110 концентраторів кисню.

Днями в Україні розширили "червону" зону карантину - тепер там Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська області. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті прогнозують медичний колапс наприкінці тижня.

Також місцеві медики заявили, що в регіоні склалася критична ситуація з COVID. При цьому збільшилася захворюваність серед дітей, а також фіксуються випадки смерті у віковій групі 35-45 років.

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