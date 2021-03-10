Понад 80% кисневозалежних: лікар розповів про ситуацію з COVID на Закарпатті

В Закарпатській обласній лікарні серед госпіталізованих з COVID-19 наразі понад 80% кисневозалежних. Під час першої та другої хвиль епідемії цей показник досягав лише 10%.

"Якщо під час першої і другої хвилі було десь 10% кисневозалежних, то зараз за 80%. Багато пацієнтів поступають із пониженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення до реанімацій. Та реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах", - розповів медик.

Він зазначив, що лікарня має 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для хворих коронавірусом є генератор, який виробляє кисень. Також лікарня має 110 концентраторів кисню.