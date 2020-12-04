Майже 80% українців за масове тестування на коронавірус та ізоляцію інфікованих

На початку грудня 2020 року 79% українців підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із коронавірусом. Протилежної думки дотримуються 17% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

В ефективність тестування та ізоляції інфікованих вірять 73% українців, не вірять 19% респондентів.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку грудня 2020 року половина українців (50%) більше бояться економічних наслідків коронакризи для своєї родини. Водночас третина (34%) більше бояться захворіти на COVID-19, аніж фінансових труднощів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 62% - не задоволені.