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Майже 80% українців за масове тестування на коронавірус та ізоляцію інфікованих

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 11:12
Майже 80% українців за масове тестування на коронавірус та ізоляцію інфікованих
Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Три чверті громадян вірять в ефективність такого методу

На початку грудня 2020 року 79% українців підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із коронавірусом. Протилежної думки дотримуються 17% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

В ефективність тестування та ізоляції інфікованих вірять 73% українців, не вірять 19% респондентів.

Майже 80% українців за масове тестування на коронавірус та ізоляцію інфікованих

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку грудня 2020 року половина українців (50%) більше бояться економічних наслідків коронакризи для своєї родини. Водночас третина (34%) більше бояться захворіти на COVID-19, аніж фінансових труднощів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 62% - не задоволені.

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