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Майже 80 тисяч. У Британії на тлі спалаху "Омікрона" рекорд нових COVID-випадків

Автор: Валерія Поліщук

У Великобританії було зареєстровано 78 610 нових випадків захворювання коронавірусом. Це найвищий щоденний показник з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Попереднє найбільше число випадків було зареєстровано 8 січня цього року. Тоді було зареєстровано 68 053 випадки коронавірусу.

Уряд Британії також повідомив про ще 165 випадків смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус. У цей час минулого тижня було зареєстровано 161 смерть.

Глава Національної служби охорони здоров'я Англії Аманда Прітчард заявила, що рекордна кількість нових випадків має стурбувати всіх громадян країни.

"Це суворе нагадування про те, чому нинішня Національна місія з вакцинації проти COVID є правильною. Я думаю, що ця цифра повинна хвилювати всіх нас, і саме тому програма так важлива", - додала вона.

При цьому в Британії підтвердили ще 4 671 випадок захворювання штамом "Омікрон", в результаті чого загальне число хворих досягло 10 017.

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КоронавірусВеликобританіяОмикрон