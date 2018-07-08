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8 липня: свята і важливі події на цей день

STYLERLIFE        08.07.2018 - 00:05
Фото: свято 8 липня - День сім'ї (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: свято 8 липня - День сім'ї (pixabay.com/Free-Photos)

8 липня 2018 року в Україні відзначається День сім'ї, а всі любителі риболовлі святкують День рибалки

Всі свята 8 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

8 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

У другу неділю липня, яка в 2018 році припадає на 8-е число, любителі риби відзначають День рибалки.

Також 8 липня у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, відзначається День сім'ї.

У народі 8 липня вшановується день Петра і Февронії. Ці святі здавна вважалися покровителями сім'ї та зберігачами подружньої любові. Головна прикмета дня: після Петра і Февронії очікується ще 40 жарких днів.

День рибалки - 8 липняФото: День рибалки - 8 липня (pixabay.com/langll)

8 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1497 році почалася перша морська експедиція Васко да Гама з Європи до Індії.

У 1709 році відбулася Полтавська битва, вирішальна битва Великої Північної війни.

У 1796 році був виданий перший паспорт громадянина США.

У 1918 році в Києві створено Державний Сенат України, вища судова інстанція.

У 1944 в СРСР введено почесне звання "Мати-героїня".

8 липня: в цей день народилися

У 1839 році - Джон Рокфеллер, американський бізнесмен, перший в світі офіційний доларовий мільярдер.

У 1894 році - Петро Капіца, радянський фізик, інноватор.

У 1938 році - Андрій Мягков, радянський актор театру і кіно.

У 1938 році - Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.

У 1950 році - Костянтин Райкін, російський актор театру і кіно.

У 1952 році - Карен Шахназаров, російський кінорежисер, сценарист, продюсер.

У 1974 році - Жанна Фріске, російська співачка, актриса.

8 липня 1974 року народилася Жанна ФріскеФото: 8 липня 1974 року народилася Жанна Фріске (facebook.com/ZhannaFriske)

У 1974 році - Діана Арбеніна, російська співачка, лідер групи "Нічні снайпери".

8 липня: в цей день померли

У 1932 році - Олександр Грін, російський письменник ( "Червоні вітрила").

У 1946 році - Олександр Александров, радянський композитор, автор музики гімну СРСР.

У 1989 році - Платон Майборода, український композитор.

Іменинники 8 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Леонід, Петро, ​​Семен, Федір.

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Теги: события, свята
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