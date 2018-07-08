8 липня: свята і важливі події на цей день

8 липня 2018 року в Україні відзначається День сім'ї, а всі любителі риболовлі святкують День рибалки
Всі свята 8 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
У другу неділю липня, яка в 2018 році припадає на 8-е число, любителі риби відзначають День рибалки.
Також 8 липня у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, відзначається День сім'ї.
У народі 8 липня вшановується день Петра і Февронії. Ці святі здавна вважалися покровителями сім'ї та зберігачами подружньої любові. Головна прикмета дня: після Петра і Февронії очікується ще 40 жарких днів.
Фото: День рибалки - 8 липня (pixabay.com/langll)
У 1497 році почалася перша морська експедиція Васко да Гама з Європи до Індії.
У 1709 році відбулася Полтавська битва, вирішальна битва Великої Північної війни.
У 1796 році був виданий перший паспорт громадянина США.
У 1918 році в Києві створено Державний Сенат України, вища судова інстанція.
У 1944 в СРСР введено почесне звання "Мати-героїня".
У 1839 році - Джон Рокфеллер, американський бізнесмен, перший в світі офіційний доларовий мільярдер.
У 1894 році - Петро Капіца, радянський фізик, інноватор.
У 1938 році - Андрій Мягков, радянський актор театру і кіно.
У 1938 році - Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.
У 1950 році - Костянтин Райкін, російський актор театру і кіно.
У 1952 році - Карен Шахназаров, російський кінорежисер, сценарист, продюсер.
У 1974 році - Жанна Фріске, російська співачка, актриса.
Фото: 8 липня 1974 року народилася Жанна Фріске (facebook.com/ZhannaFriske)
У 1974 році - Діана Арбеніна, російська співачка, лідер групи "Нічні снайпери".
У 1932 році - Олександр Грін, російський письменник ( "Червоні вітрила").
У 1946 році - Олександр Александров, радянський композитор, автор музики гімну СРСР.
У 1989 році - Платон Майборода, український композитор.
Сьогодні свої іменини відзначають: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Леонід, Петро, Семен, Федір.
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