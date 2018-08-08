8 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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8 серпня відзначається Всесвітній день кішок, а в Україні святкується День військ зв'язку. Детальніше про всі події в цей день - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 8 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

8 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щороку 8 серпня всі підкорювачі висот відзначають Міжнародний день альпінізму (День альпініста).

Ще сьогодні відзначається медичне свято - Міжнародний день офтальмології.

Всесвітній день кішок, який припадає на 8 серпня - це привід для господарів побалувати своїх домашніх улюбленців.

А Україна, починаючи з 2000 року, щорічно святкує 8 серпня День військ зв'язку.

У народі 8 серпня відзначають Єрмолаєв день. Вважалося, що в цей день роса володіє особливою цілющою силою, яка передається травам, а тому саме час їх збирати.

Фото: 8 серпня - Єрмолаєв день (pixabay.com/4924546)

Прикмета дня: якщо на Єрмолая кусаються мухи - буде дощ.

8 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1786 році швейцарці Жак Бальма і Мішель Паккард вперше підкорили найвищу альпійську гору Монблан.

У 1815 році почалася заслання Наполеона на острові Святої Єлени.

У 1899 році - день народження холодильника.

У 1900 році засновано Кубок Девіса в лаун-тенісі.

У 1968 році в Києві відкрився Інститут культури.

У 2000 році офіційно розпочато досліди з клонування людини.

8 серпня: в цей день народилися

У 1819 році - Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, перекладач.

У 1927 році - Святослав Федоров, видатний радянський офтальмолог.

У 1937 році - Дастін Хоффман, американський актор, режисер, продюсер.

У 1943 році - Юлій Гусман, російський кінорежисер, учасник КВК.

У 1948 році - Світлана Савицька, радянський космонавт, перша в світі жінка-космонавт, яка побувала у відкритому космосі.

У 1951 році - Станіслав Садальський, російський актор театру і кіно.

8 серпня: в цей день померли

У 1900 році - Еміль Шкода, чеський інженер, засновник автозаводу "Шкода".

У 1949 році - Іван Піддубний, радянський професійний борець, артист цирку.

У 1991 році - Іван Кожедуб, видатний радянський воєначальник, льотчик-винищувач.

У 2013 році - Карен Блек, американська актриса, співачка, композитор.

Іменинники 8 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Єрмолай, Гнат, Парасковія, Сергій, Федір.

Відео: РБК-Україна